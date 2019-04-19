Выборы2019

Выборы

17:26 19.04.2019

Телеканал "112.Украина" в день голосования объявит результаты еще одного экзит-пола выборов президента Украины

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Телеканал "112.Украина" в день голосования объявит результаты еще одного экзит-пола выборов президента Украины

Телеканал "112.Украина" в день голосования, 21 апреля объявит результаты экзит-пола второго тура президентских выборов Украины, который проведет агентство New Image Marketing Group.

Как сообщает телеканал, заказчиками экзит-пола выступили американская компания Global Management Association и британское издание The Independent.

В рамках экзит-пола опросят 16 тыс. избирателей на выходе из 500 избирательных участков по всей территории Украины за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность экзит-пола составит 1,7%.

"Опрос будет проходить путем тайного голосования. Каждый желающий принять участие в экзит-поле будет самостоятельно заполнять анкету с вопросами и опускать ее в специальный бокс", - сказано в сообщении.

Результаты экзит-пола будут оглашены на телеканале "112.Украина" в воскресенье, 21 апреля, после завершения голосования.

Избирательный марафон "КТО?" "112.Украина" на канале стартует на телеканале 21 апреля в 17:00 и продлится до 2:00 ночи.

Как сообщалось, в день голосования 21 апреля национальный экзит-пол проведет Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, а также телеканал "1+1" обнародует результаты своего экзит-пола, который будут проводить две исследовательские компании – Kantar TNS и Info Sapiens.

Теги: #экзит_полы #выборы
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