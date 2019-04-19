В "Опоре" считают целесообразным законодательно разрешить украинцам менять место голосования на постоянной основе

Гражданская сеть "Опора" отмечает проблему с временной сменой места голосования гражданами без изменения избирательного адреса и подчеркивает необходимость законодательно усовершенствовать процедуры.

"Мы отмечаем, что остается проблема реализации избирательных прав граждан, которые проживают не по месту регистрации", - сказала глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она напомнила, что граждане и Государственный реестр избирателей имели 8 дней для обращений по временной смене места голосования, тогда как накануне первого тура выборов на это было отведено 85 дней.

"Это колоссальная проблема, которую могут решить только законодатели, украинский парламент, реализуя те инициативы, которые уже поданы и зарегистрированы в Верховной Раде, в частности законопроект №6240 относительно возможности смены избирательного адреса, а не временной смены места голосования без изменения избирательного адреса", - сказала О.Айвазовская.

Между тем он отметила, что накануне второго тура выборов 326 тыс. граждан воспользовались право временно сменить место голосования без изменения избирательного адреса.

"Мы считаем, что нужно усовершенствовать процедуры и развести ту категорию граждан, которая проживает не по месту регистрации, дав им возможность изменить избирательный адрес на постоянной основе и не обращаться накануне каждого тура голосования, будь-то президентских выборов, будь-то накануне парламентских выборов", - сказала глава правления.

При этом в Гражданской сети "Опора" считают, что граждане, которые в день голосования временно находятся в других населенных пунктах, должны иметь возможность единоразово сменить место голосования, как это происходит сейчас, однако они должны иметь возможность подавать электронное заявление.