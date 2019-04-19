Зеленский заявляет, что экс-первый замглавы НТРК Харебин с ним не работает

Экс-первый заместитель главы Национальной телерадиокомпании Александр Харебин не работает с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским и его командой.

"Я ни одного часа, ни одной минуты не работал во время всех наших заседаний с экспертами с господином Харебиным", - сказал В.Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг.

По его словам, с "Зе!Командой" работают много экспертов, однако окончательный список тех, кто работает с кандидатом, утверждает сам он лично. "Окончательный список утверждал я. В нашем окончательном списке его не могло быть... Может быть, это ошибка нашего штаба", - сказал кандидат в президенты.

В.Зеленский также отметил, что его команде не нужны эксперты по работе с медиа.