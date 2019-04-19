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08:06 19.04.2019

19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта - полиция

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19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта - полиция

В Киеве 19 апреля с 10:00 до 22:00 в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко будет действовать ограничение движения транспорта. сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

В частности, ограничение движения транспорта будет действовать на следующих участках дороги ул.Большая Васильковская - от ул.Деловой до ул.Саксаганского, ул.Деловая - от ул.Большой Васильковской до ул.Василия Тютюнника, ул.Василия Тютюнника - от ул.Ивана Федорова до ул.Деловой, ул.Физкультуры - от ул.Антоновича к НСК "Олимпийский", ул.Жилянская - от ул.Антоновича до ул.Шота Руставели, ул.Шота Руставели - от ул.Жилянской до ул.Саксаганского, ул.Саксаганского - от ул.Эспланадной до ул.Большой Васильковской, ул.Эспланадная - от ул.Бассейной до ул.Саксаганского, ул.Рогнединская - от ул.Шота Руставели до Эспланадной.

Теги: #киев #дебаты #ограничения #транспорт
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