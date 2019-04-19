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06:36 19.04.2019

Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

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Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что в необходимо искать альтернативные поставки из-за введенного Российской Федерацией запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

"Я не знаю глубоко эту проблему, я ее не изучил. Мне не стыдно в этом признаться. Я думаю, что всегда необходимо класть на карту все возможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, что надо искать альтернативные поставки. Может быть, искать их в западных странах", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, отвечая на вопрос о мерах, которые могут быть предприняты в ответ на ограничения поставок из РФ нефти и нефтепродуктов в Украину.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709), вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

В тоже время ряд нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710) – прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.

Теги: #зеленский #нефть
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