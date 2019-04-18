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19:21 18.04.2019

На НСК "Олимпийский" угроз безопасности в ходе дискуссии кандидатов в президенты может быть не меньше, чем на матче – спикер штаба Порошенко

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На НСК "Олимпийский" угроз безопасности в ходе дискуссии кандидатов в президенты может быть не меньше, чем на матче – спикер штаба Порошенко

Угроз безопасности в ходе предвыборной дискуссии кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский" будет не меньше, чем во время футбольного матча, считает спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

"Сцены установили две. В целях безопасности было принято решение разделить фанзону. Давайте будем объективными. Мы все немного наэлектризованы, и угроз безопасности на дебатах, очевидно, будет не меньше, чем во время футбольного матча", - сказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, установление сцен - это не логика команды П.Порошенко. "У нас вообще шоу не бизнесовое, а логика ведения дебатов. Наша стартовая позиция была в том, что сцена не нужна вообще, потому что это политические дебаты, а не концерт, это избирательная кампания, а не шоу-бизнес... Инициатором установления сцены была команда Зеленского", - отметил О.Медведев.

Он также подчеркнул, что команда П.Порошенко настаивала, чтобы сторонники кандидатов в президенты не были перемешаны, чтобы под влиянием эмоций не стали выяснять друг с другом отношения, "пока там кандидаты будут дебатировать со сцены на сцену".

Теги: #дебаты #олимпийский #медведев #выборы
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