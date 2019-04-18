18-19 апреля в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский"

18-19 апреля возможны временные ограничения дорожного движения в Киеве по случаю проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

Как сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины, ориентировочно с 18.00 четверга, 18 апреля, и до окончания мероприятия будет ограничено движение на Троицкой площади и площади у билетных касс "Дворца спорта", по ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейная до ул. Саксаганского), ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели), ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели), ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского), пер. Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до пер. Лабораторный), ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника), ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).