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14:33 18.04.2019

Нацполиция будет охранять Общественное телевидение во время дебатов кандидатов на пост президента Украины

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Нацполиция будет охранять Общественное телевидение во время дебатов кандидатов на пост президента Украины

Кроме обеспечения безопасности на НСК "Олимпийский" в ходе дебатов кандидатов в президенты Украины, полиция возьмёт под охрану и Общественное телевидение, где должны состояться официальные дебаты, подчёркивают в МВД.

"Национальная полиция, кроме того, что будет осуществлять охрану общественного порядка на стадионе во время проведения ивента, который называется дебатами… будет, конечно же, осуществлять охрану Национальной телекомпании Украины (НОТУ), где должны состояться официальные дебаты… Национальная общественная телекомпания Украины будет охраняться Нацполицией и МВД", - рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко на брифинге в четверг в Киеве.

Как сообщалось, Общественное телевидение ожидает кандидатов в президенты на национальные теледебаты после завершения мероприятий предвыборной агитации на НСК "Олимпийский", которые, согласно законодательству, должны состояться в студии Общественного в 20:00 19 апреля и длиться 60 минут непрерывного эфирного времени.

Теги: #нацполиция #олимпийский #мвд #иван_варченко #общественное_тв #дебаты
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