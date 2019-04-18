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08:23 18.04.2019

Аласания о порядке проведения дебатов на стадионе: Две сцены, две трансляции, четыре концерта

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Аласания о порядке проведения дебатов на стадионе: Две сцены, две трансляции, четыре концерта

Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".

"МВД как "точка сборки" представителей штабов кандидатов, они никак не могут договориться между собой о "дебаты на НСК". С узкой точки зрения - вопрос безопасности аудитории и кандидатов, с широкой - площадка для переговоров… сцен будет две. Телесигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

З.Аласания отметил, что концертов вообще планировалось четыре: "два до, два после (у каждого кандидата свои)".

Также З.Аласания акцентировал, что штабы договорились по 6 позициям и не договорились по 4.

"1. Трибуны делят не вдоль, а поперек. 2. Символику партий не используют. 3. Артистов с песнями запускают по очереди. 4. Билеты делят пополам и распространяют каждый свои. 5. Время начала концертов: 16:00. 6. Время начала "дебатов": 19:00", – написал он.

Дисскусионными остались вопросы относительно количества вопросов – по три или по четыре; имя ведущего; одна ПТС или две; и "отдавать одну трансляцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам".

"Переговоры о недосказанном продолжат в телефонном режиме Семенов и Тимошенко", – отметил З.Аласания.

"Общественное продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НСТУ 19-го апреля во временном промежутке с 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной Избирательной Комиссией). PS - завтра в похожем составе представителей штабов кандидатов как раз и собирает ЦИК", – резюмировал он.

Теги: #дебаты #стадион #выборы
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