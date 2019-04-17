В ЦИК попросили представителя Зеленского письменно предоставить позицию по переносу времени дебатов на "Общественном" 19 апреля с 20:00 на 21:00

В Центральной избирательной комиссии Украины попросили представителя кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ЦИК Сергея Кальченко предоставить письменный ответ о том, выступает ли В.Зеленский против переноса времени проведения теледебатов на Общественном ТВ с 20:00 на 21:00.

"Хочу еще раз обратиться к уважаемому уполномоченному кандидата на пост президента Украины господину Кальченко и попросить его в письменном виде на завтра до 10:00 предоставить ответ, выступает ли кандидат на пост президента господин Зеленский против переноса времени теледебатов, которые планируется провести на Общественном телевидении, с 20:00 на 21:00", - сказала на заседании ЦИК в среду член комиссии Татьяна Юзькова.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук уточнила, что речь идет о том, чтобы дебаты на "Общественном" были перенесены с периода 20:00-21:00 на 21:00-22:00 пятницы 19 апреля.

Она также проинформировала, что 18 апреля в 12:00 ЦИК проведет совещание для решения вопроса по обращению представителя штаба другого кандидата Петра Порошенко Руслана Князевича о внесении изменений в порядок проведения дебатов кандидатов в президенты, чтобы П.Порошенко 19 апреля имел возможность побывать на дебатах и в студии Суспильного ТВ, и на НСК "Олимпийский".

Т.Слипачук подчеркнула, что этот вопрос будет решен в соответствии с законом, Конституцией и теми нормами, которые приняты непосредственно самой ЦИК.