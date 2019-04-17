Нацсовет телерадио обратится в ЦИК из-за нарушения закона о выборах телеканалом "1+1"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщает об обнаружении признаков нарушений положений ряда статей закона "О выборах президента Украины" по результатам мониторинга вещания телерадиокомпании "Студия "1+1" за период с 31 января по 31 марта 2019 года и известит об этом Центральную избирательную комиссию.

Как сообщается на официальном сайте Нацсовета, мониторинг зафиксировал присутствие кандидата в президенты Владимира Зеленского в развлекательных проектах студии "Квартал 95" общим хронометражем 203 часов 35 минут, что составляет 14% от общего объема программного наполнения телеканала.

К тому же, за этот период на ТРК "Студия "1+1" не было зафиксировано ни одного критического материала или информации о В.Зеленском, тональность освещения информации о нем в информационных передачах и других проектах на канале была только положительной. В то же время информация о действующем президенте и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко подавалась преимущественно в отрицательной тональности, также в период избирательной кампании в саркастическом и негативном свете подавалась информация обо всех кандидатах на пост президента, кроме В.Зеленского.

В сообщении отмечается, что к подобным выводам – о нарушении законодательства - пришли и во Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины": "Показ видеофильма "Слуга народа – 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу В.Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата".

"Национальный совет обратится к каналу за объяснением, как он трактует эту ситуацию, а также известит ЦИК о признаках нарушения ООО "ТРК "Студия "1+1" статей 3, 561, 57 и 58 закона Украины "О выборах президента Украины", поскольку обо всех обнаруженных признаках нарушений в эфире телерадиоорганизаций регулятор информирует ЦИК", - говорится в сообщении.

Нацсовет также сообщает, что неоднократно обсуждал ситуацию, как можно трактовать аудиовизуальные материалы, которые косвенно побуждают избирателей голосовать за определенного кандидата. "К сожалению, нынешние законодательные нормы не дают четких ответов на эти вопросы и не наделяют ни государственный институт правом определять, являются ли такие материалы, которые транслировались на канале "1+1", предвыборной агитацией. Это системный вопрос, который должен быть урегулирован в избирательном законодательстве, желательно до парламентских выборов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проекты "Вечерний квартал", "МультиБарбара", телевизионные сериалы "Слуга народа", "Слуга народа-2", "Слуга народа-3" и другие содержат материалы (высказывания, действия), которые с использованием острой политической сатиры и художественных средств имеют признаки манипуляционного характера.

Кроме того, 27, 28 и 29 марта 2019 в эфире "Студия "1+1" была зафиксирована трансляцию сериала "Слуга народа – 3", в котором содержатся высказывания главного героя Василия Голобородько, которые дублируют положения предвыборной программы В.Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации в смысле избирательного законодательства Украины, отмечают в Нацсовете.