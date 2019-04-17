Выборы2019

Выборы

16:40 17.04.2019

Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать – президент EBA

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Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать – президент EBA

Незначительный по срокам перенос парламентских выборов, будет иметь ограниченное влияние на экономику, однако бизнес был бы заинтересован в проведении их в заранее запланированные сроки, считает президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), гендиректор инвесткомпании "Драгон Капитал" Томаш Фиала.

"Для бизнеса большого влияния не будет иметь, если (парламентские выборы - ИФ) будут на несколько месяцев раньше или больше", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, для бизнеса лучше, чтобы выборы прошли в те сроки, в которые они были запланированы", – добавил президент ЕБА.

Он пояснил, что бизнесу и инвесторам важны предсказуемость и возможность планировать свои действия.

Как сообщалось, парламентские выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября. В то же время ввиду вероятной победы 21 апреля во втором туре президентских вбыоров Владимира Зеленского, партия которого "Слуга народа" не представлена в Верховной Раде, обсуждается вариант проведения досрочных парламентских выборов летом этого года.

Официальная позиция В.Зеленского на этот счет отсутствует, тогда как его соперник на президентских выборах нынешний глава государства Петр Порошенко заявил, что не допустит досрочного роспуска Рады.

Теги: #парламентские_выборы #бизнес #украина #выборы #экономика
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