Выборы2019

Выборы

15:06 17.04.2019

Порошенко: Если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

1 мин читать
Порошенко: Если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что у его соперника на выборах президента Украины, шоумена Владимира Зеленского и тех, кто за ним стоит, могут быть планы узурпации власти.

"Если в планах другого кандидата, оппонента будет возвращение к Конституции 1996 года, как делал уже один из их предшественников, я думаю, что это будет узурпация власти, и эти планы также существуют", - сказал глава государства во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что избиратели должны отдавать себе отчет об ответственности президентских выборов 21 апреля.

Теги: #зеленский #порошенко #украина #конституция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:11 17.04.2019
В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

16:02 17.04.2019
Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

15:46 17.04.2019
Нацпарк "Днестровский каньон" расширен – указ

Нацпарк "Днестровский каньон" расширен – указ

15:32 17.04.2019
Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

15:32 17.04.2019
Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%

Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%

15:24 17.04.2019
Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

15:19 17.04.2019
Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

15:14 17.04.2019
Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

15:12 17.04.2019
Порошенко: если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

Порошенко: если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

14:59 17.04.2019
Порошенко: риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах

Порошенко: риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

В штабе Порошенко опасаются, что сторонники Зеленского попытаются сорвать дебаты на "Олимпийском"

В штабе Порошенко призывают правоохранителей обеспечить правопорядок на НСК "Олимпийский"

Команда Зеленского сообщает, что вход на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00, начало дебатов – в 19:00

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов – спикер штаба

Центр демократии и верховенства права напомнил правила дебатов между кандидатами в президенты

Основой для дебатов на "Олимпийском" должен быть порядок дебатов на "Общественном" – спикер штаба Порошенко

Правоохранители 18 апреля перейдут на усиленный режим службы накануне второго тура выборов президента Украины

У Зеленского рассказали, сколько билетов уже забронировано на дебаты

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА