Порошенко: Если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что у его соперника на выборах президента Украины, шоумена Владимира Зеленского и тех, кто за ним стоит, могут быть планы узурпации власти.

"Если в планах другого кандидата, оппонента будет возвращение к Конституции 1996 года, как делал уже один из их предшественников, я думаю, что это будет узурпация власти, и эти планы также существуют", - сказал глава государства во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что избиратели должны отдавать себе отчет об ответственности президентских выборов 21 апреля.