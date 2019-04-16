Порошенко обещает прийти на НСК "Олимпийский" 19 апреля для участия в дебатах с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко пообещал прийти на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Я твердо буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин мог получить полную информацию о двух кандидатах. Для того, чтобы выбор делать абсолютно сознательно. Так что, 19-го числа на стадионе мы увидимся", - сказал он в эфире на телеканале "112.Украина" во вторник.