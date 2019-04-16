Освобождение Савченко и Рубана подтверждает падение действующего тоталитарного режима – Кива

Действующая власть в Украине близка к падению и потеряла контроль даже над собой, и освобождение из-под стражи Надежды Савченко и Владимира Рубана, людей неугодных власти, - тому подтверждение, считает лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Еще один показатель падения тоталитарного режима Порошенко – это освобождение из заключения Савченко и Рубана. Это еще один показатель в ряду с увольнением Семочко, выявлением в "Укроборонпроме" мародеров Свинарчуков-Гладковских, показатель того, что песочные замки тоталитарного режима Порошенко размываются и уходят в небытие. На сегодня Банковая не контролирует и Банковую. И мы наблюдаем агонию режима", - сказал он в эфире телеканала NEWSONE, сообщает пресс-служба СПУ во вторник.

В связи с этим политик напомнил, что в Украине действует презумпция невиновности, "а то, что этих людей столько продержали в заключении – это на совести подконтрольных Порошенко структур, а именно - СБУ и Генпрокуратуры, возглавляемая его кумом".

И.Кива также спрогнозировал, что со сменой власти в Украине начнутся судебные процессы в отношении действующего руководства страны.

"После падения этого режима начнутся судебные процессы над теми, кто был виновен в уничтожении украинского народа и экономики. У нас впереди еще ни одно громкое расследование и ни одно громкое дело в отношении сегодняшних руководителей страны. Я думаю, что мы увидим на скамье подсудимых первых лиц государства уже как минимум через полгода", - сказал он.

По убеждению И.Кивы, конец действующего режима неизбежен, однако поставить точку в этом вопросе должны украинцы 21 апреля.

"Сегодня власть будет использовать любую возможность, чтобы оттянуть свою гибель. Но сколько клубку не виться, а конец будет. И дело Савченко – это лишь одно из громких, а сколько людей пострадали, неугодных режиму Порошенко? ... Важно сегодня закончить процесс падения этого режима. Нужно прийти на выборы, проголосовать и снести эту преступную власть", - подытожил он.