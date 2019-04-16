Общественное телевидение и ЦИК должны создать условия для проведения дебатов, чтобы кандидаты не нарушали закон – штаб Порошенко

Общественное телевидение и Центральная избирательная комиссия должны создать условия, при которых кандидаты в президенты могут провести дебаты, не нарушая закон, отмечает спикер избирательного штаба кандидата на пост главы государства Петра Порошенко Олег Медведев.

"Мы считаем, что и Общественное телевидение, и ЦИК … должны отреагировать… на сложившуюся ситуацию и удовлетворить общественный запрос на проведение дебатов и создать такие условия, чтобы, по крайней мере, тот кандидат, для которого соблюдение закона является принципиально важным, не оказывался перед выбором, пойти ли на дебаты с Зеленским на стадион или нарушать закон", - сказал спикер штаба на брифинге во вторник в Киеве.

О.Медведев подчеркнул, что П.Порошенко будет соблюдать закон.

По его словам, избирательный штаб кандидата П.Порошенко будет делать всё, чтобы дебаты состоялись "при любых погодных условиях", потому что "страна ЗЕландия сегодня - это terra incognita".

О.Медведев также подчеркнул, что личная позиция кандидата Владимира Зеленского по ключевым общественно-политическим вопросам пока не известна, а подается лишь в интерпретации экспертов.

В то же время он отметил, что если не будут приняты решения, которые дадут возможность президенту не приезжать на Общественное телевидение, он, "в первую очередь поедет на Общественное, поскольку это является требованием закона, а все остальное – это факультатив".

"Мы будет делать все, чтобы президент мог … быть там, где требует закон, и в то же время мы делаем все для того, чтобы общество получило полноценные дебаты двух кандидатов", - отметил О.Медведев.

Он напомнил, что согласно разъяснению ЦИК, теледебаты на Общественном телевидении должны состояться с 20.00 до 21.00. По его словам, кандидаты должны прибыть на телеканал в 19.30, чтобы провести жеребьевку. "Когда команда Зеленского назначает время на 19.00 - это означает, что она ставит нас сознательно в позицию, когда для того, чтобы поговорить с Зеленским на стадионе, Порошенко должен нарушать закон", - подчеркнул О.Медведев.

Спикер штаба добавил: "Мы так понимаем, что на Общественном телевидении в любом случае Порошенко будет один".

Как сообщалось, 15 апреля О.Медведев сообщил, что П.Порошенко предлагает В.Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

В избирательном штабе В.Зеленского считают нецелесообразным данное предложение, поскольку с 16:00 до 18:00 еще не завершится рабочий день и все желающие послушать кандидатов не смогут добраться до стадиона.