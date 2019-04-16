Выборы2019

Выборы

17:03 16.04.2019

Общественное телевидение и ЦИК должны создать условия для проведения дебатов, чтобы кандидаты не нарушали закон – штаб Порошенко

2 мин читать
Общественное телевидение и ЦИК должны создать условия для проведения дебатов, чтобы кандидаты не нарушали закон – штаб Порошенко

Общественное телевидение и Центральная избирательная комиссия должны создать условия, при которых кандидаты в президенты могут провести дебаты, не нарушая закон, отмечает спикер избирательного штаба кандидата на пост главы государства Петра Порошенко Олег Медведев.

"Мы считаем, что и Общественное телевидение, и ЦИК … должны отреагировать… на сложившуюся ситуацию и удовлетворить общественный запрос на проведение дебатов и создать такие условия, чтобы, по крайней мере, тот кандидат, для которого соблюдение закона является принципиально важным, не оказывался перед выбором, пойти ли на дебаты с Зеленским на стадион или нарушать закон", - сказал спикер штаба на брифинге во вторник в Киеве.

О.Медведев подчеркнул, что П.Порошенко будет соблюдать закон.

По его словам, избирательный штаб кандидата П.Порошенко будет делать всё, чтобы дебаты состоялись "при любых погодных условиях", потому что "страна ЗЕландия сегодня - это terra incognita".

О.Медведев также подчеркнул, что личная позиция кандидата Владимира Зеленского по ключевым общественно-политическим вопросам пока не известна, а подается лишь в интерпретации экспертов.

В то же время он отметил, что если не будут приняты решения, которые дадут возможность президенту не приезжать на Общественное телевидение, он, "в первую очередь поедет на Общественное, поскольку это является требованием закона, а все остальное – это факультатив".

"Мы будет делать все, чтобы президент мог … быть там, где требует закон, и в то же время мы делаем все для того, чтобы общество получило полноценные дебаты двух кандидатов", - отметил О.Медведев.

Он напомнил, что согласно разъяснению ЦИК, теледебаты на Общественном телевидении должны состояться с 20.00 до 21.00. По его словам, кандидаты должны прибыть на телеканал в 19.30, чтобы провести жеребьевку. "Когда команда Зеленского назначает время на 19.00 - это означает, что она ставит нас сознательно в позицию, когда для того, чтобы поговорить с Зеленским на стадионе, Порошенко должен нарушать закон", - подчеркнул О.Медведев.

Спикер штаба добавил: "Мы так понимаем, что на Общественном телевидении в любом случае Порошенко будет один".

Как сообщалось, 15 апреля О.Медведев сообщил, что П.Порошенко предлагает В.Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

В избирательном штабе В.Зеленского считают нецелесообразным данное предложение, поскольку с 16:00 до 18:00 еще не завершится рабочий день и все желающие послушать кандидатов не смогут добраться до стадиона.

Теги: #дебаты #порошенко #олег_медведев #цик #тв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:23 16.04.2019
Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться

17:06 16.04.2019
Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский"

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский"

17:03 16.04.2019
Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков

Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков

15:37 16.04.2019
Украинцы наиболее положительно воспринимают Зеленского, Смешко, Вакарчука и Гриценко – опрос

Украинцы наиболее положительно воспринимают Зеленского, Смешко, Вакарчука и Гриценко – опрос

15:18 16.04.2019
Социологи определили лидера второго тура

Социологи определили лидера второго тура

14:10 16.04.2019
Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

13:55 16.04.2019
Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

13:52 16.04.2019
За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

13:40 16.04.2019
Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

13:15 16.04.2019
Во втором туре выборов за Зеленского намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

Во втором туре выборов за Зеленского намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Словении, который ранее был комиком, прокомментировал участие Зеленского на выборах

Надежда Савченко намерена баллотироваться в парламент

"Это не ответ Зеленского": Джемилев прокомментировал реакцию "Зе!Команды" на вопрос о Донбассе и Крыме

Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В харьковскую полицию поступило 44 сообщения в связи с выборами

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Стало известно, сколько украинцев считают пост президента лишним

Посол Франции возмущена шуткой политолога Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА