"Это не ответ Зеленского": Джемилев прокомментировал реакцию "Зе!Команды" на вопрос о Донбассе и Крыме

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что хочет услышать ответы на свои вопросы о Донбассе и Крыме не "Зе!Команды", а от самого кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Я обращался не к штабу, а к человеку, который собирается быть президентом. И это не только мое обращение, это скомпоновано обращения моих соотечественников, которые сейчас на оккупированных территориях... Собственно говоря, это не ответ Зеленского, потому что команда - это такое дело, завтра он может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал". Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского", - сказал он в эфире "5 канала" в программе "Информационный вечер" в понедельник .

При этом М.Джемилев напомнил, что в его обращении к В.Зеленскому было пять вопросов.

"Там было пять вопросов, которые касались не только Крыма, но и были о том, что вот вы говорите, что хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ. Но поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина? Не предусматривает ли это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области", - отметил уполномоченный президента.