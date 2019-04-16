Во втором туре выборов за Зеленского намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

48,4% украинцев проголосовали бы за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и 17% - за действующего главу государства Петра Порошенко, если бы второй тур президентских выборов проходил в настоящее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля текущего года.

При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% - что намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены принимать участие в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопрос.

Итого, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определивщихся с выбором, 72,2% проголосуют за В.Зеленского и 25,4% - за П.Порошенко, а 2,4% хотят исполтить бюллетень.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.