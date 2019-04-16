Данилюк о национализации ПриватБанка: решение было правильным и обоснованным

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что решение о национализации ПриватБанка было правильным и обоснованным.

"Относительно национализации "Приватбанка" Это был очень непростой процесс. Согласно той информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным", - об этом он сообщил в эфире телеканала "ICTV" в понедельник вечером.

Относительно необходимости компенсации бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка А.Данилюк отметил, что "этот вопрос к суду, но если выходит из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о какой компенсации может быть речь".

В то же время, А.Данилюк озвучил ситуации со стороны П.Порошенка и генерального прокурора Юрия Луценка, которые мешали ему как министру финансов и руководству ПриватБака защищать интересы Украины в Лондонском суде.

"Это проявлялось в том, что это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Луценка, так как вы меня настойчиво попросили поделиться всей информацией относительно Лондонского суда с человеком, который до этого встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме (Ю.Луценко – ИФ). И я считал, что это не позиция президента, который защищает интересы страны", - добавил А.Данилюк.