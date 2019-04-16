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08:07 16.04.2019

Данилюк: Портнов и Лукаш не имеют никакого отношения к команде Зеленского

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Данилюк: Портнов и Лукаш не имеют никакого отношения к команде Зеленского

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк опровергает информацию о том, что экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш имеют какое-то отношение к "Зе Команде".

"Никакого отношения к Зе-Команде эти люди не имеют. Понятно, что сейчас много кто комментирует события в стране и ход избирательной кампании. И абсолютно понятно, почему эти две личности очень активно сейчас выступают против Петра Порошенко. Но это абсолютно не означает, что они являются командой Зеленского", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Теги: #зеленский #лукаш #команда #портнов
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