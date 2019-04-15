Выборы2019

Выборы

16:12 15.04.2019

В ЦИК подтверждают наличие проблемы с комплектацией участковых избиркомов в ряде округов

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В ЦИК подтверждают наличие проблемы с комплектацией участковых избиркомов в ряде округов

В Центральной избирательной комиссии Украины отмечают, что в ряде округов возникли проблемы с формированием участковых комиссий, и призывают неравнодушных граждан поучаствовать в их работе.

"Уважаемые избиратели! Каждый из вас имеет право и возможность в соответствии с нормами действующего законодательства приобщиться к избирательному процессу как член участковой избирательной комиссии. Сегодня существует потребность в вашей ответственной гражданской позиции, поскольку окружные избирательные комиссии столкнулись с недостаточным количеством представлений в состав участковых избирательных комиссий, что не дает им возможности укомплектовать соответствующие склады УИК в ряде округов", - сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК.

Так, речь идет об округах № 26, 27, 28 (Днепропетровская область), № 68, 69, 70, 71, 72, 73 (Закарпатская область), № 100, 101, 102, 103 (Кировоградская область), № 106, 107, 112, 113, 114 (Луганская область), № 157, 161 (Сумская область), № 171, 176, 180 (Харьковская область), № 183, 184, 185 (Херсонская область), № 206, 209, 210 (Черниговская область), № 216, 217, 220 и 223 (Киев).

В ЦИК указали, что все желающие могут написать заявления на членство в комиссиях непосредственно в помещениях окружкомов.

"В случае обращения к вам с предложением выполнить обязанности члена участковой избирательной комиссии призываем поддержать избирательный процесс своим участием в работе УИК для осуществления волеизъявления и получения избранного народом президента Украины. Призываем украинцев поддержать демократический избирательный процесс!" - призвали в Центризбиркоме.

В ЦИК напоминают, что 15 апреля – последний день формирования составов участковых избирательных комиссий.

Состав участковых комиссий формирует соответствующая окружная комиссия по представлению кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень для повторного голосования.

В случае если количество предложенных в состав комиссий кандидатур меньше установленного, окружные комиссии формируют состав участковых комиссий в количестве, определенном законом, по представлению главы соответствующего окружкома на основании предложений членов ОИК.

Законом определено, что в избирательные комиссии на крупных участках включается 16 членов, на средних – 14 и на малых – 12.

Теги: #цик #выборы
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