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12:40 15.04.2019

Зеленский призвал Порошенко выполнить все обещанные дела

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Зеленский призвал Порошенко выполнить все обещанные дела

Кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко заняться выполнением своих обязанностей и обещаний, в частности посадить убийц Екатерины Гандзюк, Свинарчуков и вернуть украинских моряков из плена.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень высокий пост - пост президента Украины. Господин Порошенко, я хочу, чтобы вы "от я услышал" перешли к "я сделаю". А именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков, и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сидят за решеткой и ждут пока вы набигаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста сделайте это. Это ваши дела", - сказал В.Зеленский в видео, которое он обнародовал на своей странице в Фейсбук.

"Шоумен может стать президентом, а президент ставший шоуменом - это обидно. Дебаты: 19 апреля - дела ежедневно", - подчеркнул кандидат в президенты.

Теги: #зеленский #порошенко
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