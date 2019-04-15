Выборы2019

Выборы

12:42 15.04.2019

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

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Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Президент Украины Петр Порошенко считает незаконными намерения объявить досрочные выборы Верховной Рады.

"Не добавляют стабильности и намеки на досрочную и абсолютно незаконную попытку роспуска Верховной Рады в случае смены президента. Такие призывы уже прозвучали", - заявил П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что это приведет к длительному политическому кризису и длительной паузе в отношениях с партнерами.

"Что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году, особенно в мае и сентябре", - добавил глава государства.

Как сообщалось, в Верховной Раде начали говорить об угрозе досрочных выборов парламента после выборов президента Украины. В частности, в БПП отметили, что нет подтверждения отсутствия парламентской коалиции, что могло бы стать основанием для роспуска Рады.

14 апреля П.Порошенко заявил, что конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет.

Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства, такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

При этом заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда" констатировал, что новоизбранный президент Украины будет иметь юридические основания до 27 мая объявить досрочные выборы в Верховную Раду.

Теги: #верховная_рада #порошенко #выборы
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