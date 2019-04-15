Выборы2019

Выборы

12:18 15.04.2019

В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

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В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

В команде кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского усматривают возможную попытку сорвать второй тур выборов в ситуации с недобором людей в участковые избирательные комиссии.

"В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране", - говорится в сообщении команды В.Зеленского, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook в понедельник.

По их информации, сейчас такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.

"Недостаток людей возник из-за того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное количество для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", - сказано в заявлении.

В команде кандидата поясняют, что, согласно закону, если в участковых комиссиях не хватает людей, их должны подать окружные комиссии с помощью местных органов власти. "Но последние этого тоже не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов", - отмечается в сообщении.

При этом команда В.Зеленского призывает присоединиться к работе в комиссиях, чтобы "спасти ситуацию", и напоминает, что 15 апреля – последний день, когда можно подать для этого документы.

"У Зе!Команды ситуация в регионах под контролем, мы активно участвуем в формировании участковых комиссий. Мы не дадим сорвать выборы или сделать их менее качественными для избирателей!", - заявляет команда кандидата.

Теги: #избирательные_участки #зекоманда #выборы
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