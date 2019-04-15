В АП отреагировали на провокационные билборды с изображением уходящего Порошенко
Команда президента не имеет отношения к провокационным бордам в стилистике Петра Порошенко с надписью "Конец", заявил заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко, пишет "Громадське".
"Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - подчеркнул В.Горковенко.
По его словам, эти борды могут быть связаны с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко, поскольку, по его информации, сначала они появились именно в Черкассах.
"Он (Бондаренко - ред.) формально является представителем "Батькивщины", а неформально, согласно тому, что говорят люди из политических кругов Черкасс, он активно включился в избирательную кампанию Зеленского", - подчеркнул он.