В АП отреагировали на провокационные билборды с изображением уходящего Порошенко

Команда президента не имеет отношения к провокационным бордам в стилистике Петра Порошенко с надписью "Конец", заявил заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко, пишет "Громадське".

"Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую ​​глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - подчеркнул В.Горковенко.

По его словам, эти борды могут быть связаны с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко, поскольку, по его информации, сначала они появились именно в Черкассах.

"Он (Бондаренко - ред.) формально является представителем "Батькивщины", а неформально, согласно тому, что говорят люди из политических кругов Черкасс, он активно включился в избирательную кампанию Зеленского", - подчеркнул он.