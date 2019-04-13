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07:35 13.04.2019

Порошенко назвал неконституционными возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в НАТО и ЕС

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Порошенко назвал неконституционными возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в Европейский Союз и НАТО будут нарушением Конституции Украины, поскольку это закреплено в основном законе и является обязательным к исполнению на всех уровнях власти, сообщила пресс-служба президента.

"Если сейчас остановить процесс, то, во-первых - это будет неконституционно. Потому что в Конституции закреплена европейская и евроатлантическая интеграция Украины. И никто, никакое должностное лицо не имеет права нарушать Конституцию и останавливать этот процесс", - подчеркнул П.Порошенко в интервью журналистам в ходе рабочего визита во Францию.

П.Порошенко пообещал продолжить европейское движение Украины. "За это заплачена большая цена. И чтобы те жертвы, которые заплатил украинский народ, были не напрасны", - отметил он.

Глава украинского государства также отметил, что опасения в случае изменения курса Украины имеются не только на уровне европейских лидеров.

"Если Украина сама остановится и будет ставить вопрос развития нашей европейской и евроатлантической интеграции в зависимости от того, что скажет Кремль, или каким-то образом мы затянем через проведение по любым основаниям, в том числе и референдума. Я считаю, что это путь в заблуждение", - отметил П.Порошенко.

Он подчеркнул, что "референдум будет проведен тогда, когда будут открыты ворота Европейского Союза, и Украина будет делегировать часть своих суверенных полномочий ЕС. Так как это делала каждая страна, которая претендовала на то, чтобы стать членом Евросоюза".

Теги: #ес #порошенко #конституция #нато
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