Порошенко и Макрон договорились в ближайшее время вновь выступить с инициативой освобождения Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на встрече с лидером Франции Эмманюэлем Макроном обсудил вопрос украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также анонсировал новую инициативу по освобождению украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в РФ.

"С президентом Франции Эмманюэлем Макроном я отдельно поднял вопрос нашего журналиста господина Сущенко. Вы знаете, что он работал в Париже, что первая леди Франции беспокоилась о его судьбе. Эмманюэль четко зафиксировал, что в ближайшее время мы еще раз выйдем с инициативой, чтобы Путин президент РФ Владимир Путин – ИФ) сдержал свое слово, освободил украинца Сущенко", - сказал П.Порошенко в эфире телеканала "Интер" в пятницу по видеосвязи из Парижа после встречи с Э.Макроном.

Кроме того, он рассказал, что на встрече отдельно поднимали вопрос освобождения 24 украинских моряков, которые являются военнопленными в РФ.

Вместе с тем глава государства отметил, что поднял вопрос политзаключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированных территориях, а также вопрос нарушения прав крымских татар в Крыму.

"Мы четко скоординировали и эти шаги и в Берлине, и в Париже. Были даны соответствующие поручения. И мы решительно начинаем подготовку к саммиту "нормандского формата", в повестку дня которого обязательно будут включены и эти вопросы", - резюмировал П.Порошенко.