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20:15 12.04.2019

Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

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Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как прошла его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мне понравилось. Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины", - сказал он в комментарии "Радио Свобода" в Париже.

Отвечая на уточняющий вопрос, о чем они говорили во время встречи с Э.Макроном, В.Зеленский отметил: "О жизни, о главном говорили. О прекращении войны на Донбассе".

Теги: #париж #украина #зеленский #макрон
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