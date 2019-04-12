Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как прошла его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мне понравилось. Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины", - сказал он в комментарии "Радио Свобода" в Париже.

Отвечая на уточняющий вопрос, о чем они говорили во время встречи с Э.Макроном, В.Зеленский отметил: "О жизни, о главном говорили. О прекращении войны на Донбассе".