Кучма: На дебатах люди будут слушать в первую очередь Зеленского – всех интересует его личность

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие 5 лет.

"Это дело (проведение дебатов – ИФ) кандидатов в президенты, потому что они принимают решение – быть или не быть дебатам. Для меня лично – подчеркиваю, лично – они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за 5 предыдущих лет", - сказал Л.Кучма журналистам в пятницу в Днепре, отвечая на вопрос о дебатах кандидатов в президенты Украины.

По его словам, во времена избирательной кампании в первом туре президентских выборов "мы всё видели и всё слышали".

Вместе с тем, Л.Кучма отметил, что людям интересно послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, чтобы понять, что он за личность.

"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди, в первую очередь будут слушать второго кандидата – Владимира Зеленского, их всех, как я понимаю, интересует его личность", - пояснил второй президент Украины.