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12:36 12.04.2019

И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

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И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает необходимым открыть уголовное производство в связи демонстрацией сцены расстрела парламента в фильме "Слуга народа", где главную роль сыграл нынешний кандидат в президенты Владимир Зеленский.

"После того, как Министерство внутренних дел завело уголовное дело за ролик в интернете, я лично его посмотрела. Приветствую, что заведено уголовное дело, потому что мы должны бороться с языком вражды", - сказала она в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Но хочу, чтобы мой вопрос воспринимался как депутатское обращение. Будет ли сегодня так же зеркально заведено уголовное дело против авторов и сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителя главной роли, где расстреливается парламент, и потом есть похороны президента", - сказала И.Геращенко.

В ответ на ее слова заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян отметил, что основная задача полиции – это профилактика преступности, и предложил подать обращение, пообещав, что полиция должным образом отреагирует.

Как сообщалось, 11 апреля в команде кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского заявили, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура.

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика, по сюжету которого кандидата в президенты В.Зеленского якобы сбивает фура.

12 апреля в предвыборном штабе Петра Порошенко опровергли свою причастность к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском. "В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", – сказано в сообщении на сайте штаба в четверг.

Теги: #уголовное_дело #ирина_геращенко #мвд #слуга_народа
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