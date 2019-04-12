Новоизбранный президент Украины должен способствовать объединению общества – представитель ПЦУ

Представитель Православной церкви Украины (ПЦУ) при европейских институциях, архиепископ Евстратий (Зоря) считает, что новоизбранный президент Украины после выборов должен способствовать объединению общества и поддерживать украинскую православную церковь.

"Выборы всегда разделяют, задание после выборов – объединить (украинское общество – ИФ)", - сказал он журналистам в кулуарах Киевского форума по безопасности в пятницу.

По его словам, в том случае, если действия новоизбранного президента не будут способствовать объединению общества, то это приведет к том, что "подрываться будет не церковь и не общество, а подрываться будет легитимность такого главы государства".

"Тот, кто хочет быть главой украинского государства должен поддерживать, в том числе и становление Украинской поместной православной церкви. Если этого не будет, то церковь и общество сами будут ставить вопрос о том, является ли это в интересах Украины – подрывать то, что является украинским, очевидно, в пользу того, кто ведет агрессию", - добавил он.