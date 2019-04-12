Выборы2019

Выборы

11:13 12.04.2019

Новоизбранный президент Украины должен способствовать объединению общества – представитель ПЦУ

1 мин читать
Новоизбранный президент Украины должен способствовать объединению общества – представитель ПЦУ

Представитель Православной церкви Украины (ПЦУ) при европейских институциях, архиепископ Евстратий (Зоря) считает, что новоизбранный президент Украины после выборов должен способствовать объединению общества и поддерживать украинскую православную церковь.

"Выборы всегда разделяют, задание после выборов – объединить (украинское общество – ИФ)", - сказал он журналистам в кулуарах Киевского форума по безопасности в пятницу.

По его словам, в том случае, если действия новоизбранного президента не будут способствовать объединению общества, то это приведет к том, что "подрываться будет не церковь и не общество, а подрываться будет легитимность такого главы государства".

"Тот, кто хочет быть главой украинского государства должен поддерживать, в том числе и становление Украинской поместной православной церкви. Если этого не будет, то церковь и общество сами будут ставить вопрос о том, является ли это в интересах Украины – подрывать то, что является украинским, очевидно, в пользу того, кто ведет агрессию", - добавил он.

Теги: #евстратий_зоря #церковь #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 12.04.2019
Цена газа для населения в Украине всегда будет ограничена ценой для промышленности

Цена газа для населения в Украине всегда будет ограничена ценой для промышленности

11:11 12.04.2019
Стоимость пасхальной корзины в 2019г составляет 532 грн

Стоимость пасхальной корзины в 2019г составляет 532 грн

11:07 12.04.2019
Набсовет "Укрнафты" возглавил исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко

Набсовет "Укрнафты" возглавил исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко

11:07 12.04.2019
Уровень долларизации в Украине в 2018г составил 43% по кредитам и 42% по депозитам

Уровень долларизации в Украине в 2018г составил 43% по кредитам и 42% по депозитам

10:55 12.04.2019
Участие РФ в институциях, которые отстаивают международное право, недопустимо

Участие РФ в институциях, которые отстаивают международное право, недопустимо

10:53 12.04.2019
Без Украины имперский проект Кремля невозможен - архиепископ ПЦУ Евстратий

Без Украины имперский проект Кремля невозможен - архиепископ ПЦУ Евстратий

10:36 12.04.2019
Украинцев вновь пытаются разделить и противопоставлять, - глава УГКЦ

Украинцев вновь пытаются разделить и противопоставлять, - глава УГКЦ

10:13 12.04.2019
Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича"

Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича"

09:28 12.04.2019
НБУ ужесточил требования к собственникам банков

НБУ ужесточил требования к собственникам банков

09:23 12.04.2019
АМКУ вновь запросил реакцию рынка на покупку ДТЭК двух облэнерго в связи с готовностью ДТЭК самоограничиться

АМКУ вновь запросил реакцию рынка на покупку ДТЭК двух облэнерго в связи с готовностью ДТЭК самоограничиться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минобороны пообещали выяснить, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014 году

"Ждите – в понедельник": гендиректор "1+1" Ткаченко заявил, что канал подаст в суд против Порошенко

Полиция Чернигова вызывает на допрос нардепа от "БПП" Березенко по делу о подкупе избирателей

Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику о Зеленском

Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост для дебатов между Порошенко и Зеленским

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

Экс-участник "Квартала 95" заявил, что Зеленский не употреблял наркотики

Ляшко выписали админпротокол за демонстрацию избирательного бюллетеня 31 марта

Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании в Украине уже пройдены

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА