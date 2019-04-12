Выборы2019

Выборы

10:13 12.04.2019

Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича"

2 мин читать
Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что дальнейшая безопасность Украины зависит от выбора избирателями следующего президента страны 21 апреля.

"В эти дни мы и будем давать ответы на ключевые вызовы национальной безопасности Украины, и о нашей позиции будет зависеть, сможем ли мы далее эффективно противостоять российской агрессии, впустим ли "русский мир" к себе домой", - сказал А.Парубий на 12-м Киевском форуме безопасности в пятницу.

В своем выступлении он дал понять, что считает одного из кандидатов в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского тем, кто предлагает возвратиться на пять лет назад – в Украину до революции Достоинства.

"Я вижу то же самое, что и пять лет тому назад, я слышу то же самое, что я слышал от "Партии регионов" и (сбежавшего и заочно осужденного в Украине за госизмену экс-президента Виктора – ИФ)Януковича - что оказывается НАТО нам надо через референдум, что оказывается язык, культуру и территорию надо поставить за скобки. Нет никакого нового – это все старое и то, что мы уже слышали", - сказал А.Парубий.

По его словам, украинским избирателям пытаются продать "модернизированную версию Януковича".

"Это просто такая модернизированная версия Януковича, которую пытаются нам продать и которую, к сожалению, многие воспринимают за чистую монету. И последствия могут быть такими же", - подчеркнул А.Парубий.

Теги: #парубий #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:21 12.04.2019
В Минобороны пообещали выяснить, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014 году

В Минобороны пообещали выяснить, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014 году

11:13 12.04.2019
Новоизбранный президент Украины должен способствовать объединению общества – представитель ПЦУ

Новоизбранный президент Украины должен способствовать объединению общества – представитель ПЦУ

08:16 12.04.2019
Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику о Зеленском

Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику о Зеленском

08:13 12.04.2019
Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику о Зеленском

Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику о Зеленском

07:51 12.04.2019
Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

06:41 12.04.2019
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

06:26 12.04.2019
Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост для дебатов между Порошенко и Зеленским

Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост для дебатов между Порошенко и Зеленским

01:22 12.04.2019
Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

23:39 11.04.2019
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

23:05 11.04.2019
Зеленский по телефону в эфире "Право на владу" сообщил, что он едет во Францию и Порошенко об этом знает

Зеленский по телефону в эфире "Право на владу" сообщил, что он едет во Францию и Порошенко об этом знает

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ждите – в понедельник": гендиректор "1+1" Ткаченко заявил, что канал подаст в суд против Порошенко

Полиция Чернигова вызывает на допрос нардепа от "БПП" Березенко по делу о подкупе избирателей

Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост для дебатов между Порошенко и Зеленским

Экс-участник "Квартала 95" заявил, что Зеленский не употреблял наркотики

Ляшко выписали админпротокол за демонстрацию избирательного бюллетеня 31 марта

Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании в Украине уже пройдены

В первом туре выборов президента Украины нарушения были, но не такие и не так много, чтобы повлиять на результат – глава наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины

Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

Манжосов объяснил, почему уехал с пресс-конференции, где обещал рассказать про Зеленского - СМИ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА