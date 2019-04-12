Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что дальнейшая безопасность Украины зависит от выбора избирателями следующего президента страны 21 апреля.

"В эти дни мы и будем давать ответы на ключевые вызовы национальной безопасности Украины, и о нашей позиции будет зависеть, сможем ли мы далее эффективно противостоять российской агрессии, впустим ли "русский мир" к себе домой", - сказал А.Парубий на 12-м Киевском форуме безопасности в пятницу.

В своем выступлении он дал понять, что считает одного из кандидатов в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского тем, кто предлагает возвратиться на пять лет назад – в Украину до революции Достоинства.

"Я вижу то же самое, что и пять лет тому назад, я слышу то же самое, что я слышал от "Партии регионов" и (сбежавшего и заочно осужденного в Украине за госизмену экс-президента Виктора – ИФ)Януковича - что оказывается НАТО нам надо через референдум, что оказывается язык, культуру и территорию надо поставить за скобки. Нет никакого нового – это все старое и то, что мы уже слышали", - сказал А.Парубий.

По его словам, украинским избирателям пытаются продать "модернизированную версию Януковича".

"Это просто такая модернизированная версия Януковича, которую пытаются нам продать и которую, к сожалению, многие воспринимают за чистую монету. И последствия могут быть такими же", - подчеркнул А.Парубий.