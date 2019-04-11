Ляшко выписали админпротокол за демонстрацию избирательного бюллетеня 31 марта

Народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко выписан административный протокол за демонстрацию им своего избирательного бюллетеня во время голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сейчас более 170 человек, таких которые получают уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией... Административный протокол ему (О.Ляшко - ИФ) уже выписан", - сказал А.Аваков, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, более 300 уголовных производств были зарегистрированы за 3 месяца предвыборной компании и день голосования.

"В рамках этих дел у нас 24 подозрения уже предъявлены и 8 дел находятся в суде. Более 500 протоколов административных, в том числе многим народным депутатам, двум главам областных государственных администраций, мерам городов за публичную агитацию на избирательных участках и т.д”, - проинформировал министр.