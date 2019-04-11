Выборы2019

Выборы

18:28 11.04.2019

Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

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Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

Украинский народ и США ожидают, что волеизъявление 21 апреля пройдет мирно и конкурентно - как и во время первого тура президентских выборов, сообщила посол США в Украине Мари Йованович.

"Первый тур был конкурентный, прошел мирно, и отразил видение украинского народа. Украина и США ждут повторения этого процесса 21 апреля", - сказала посол в ходе 12-го Киевского форума в четверг в Киеве.

М.Йованович отметила, что официальный Вашингтон не поддерживает ни одного кандидата на пост президента Украины, а "поддерживает верховенство права, демократии, безопасности и цели украинского народа".

"Население Украины хочет, чтобы правительство работало для украинцев, уважало их права, достоинство и относилось к гражданам в рамках закона. Чтобы конфликт на Донбассе был завершен мирным путем. Мы работаем с украинскими и международными партнерами для достижения этих целей, и будем это делать и в дальнейшем", - подчеркнула посол США в Украине.

Теги: #йованович #сша #украина #выборы
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