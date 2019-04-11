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17:14 11.04.2019

Сыроид ратует за принятие закона о президенте Украины, Парубий – поддерживает идею

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Сыроид ратует за принятие закона о президенте Украины, Парубий – поддерживает идею

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предлагает народным депутатам принять закон о президенте Украины, где унормировать полномочия главы государства.

"Хочу обратиться ко всем народным депутатам. Мы начинаем сбор подписей под проектом закона о президента Украины, который не написан ни под кого-то, и ни против кого-то. Он написан для того, чтобы развивать украинское государство и чтобы защитить свободу каждого украинца от произвола одного человека, который занимает должность президента", - сказала она с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

"Нам нужно наконец построить в Украине ту систему власти, которая сформирует полноценных политических игроков, когда будет полноценная система сдержек и противовесов, когда президент Украины, как и остальные органы власти, будет сдержан законом, когда не будет конфликта между президентом и премьер-министром, когда президент будет ответственен перед украинским народом за выполнение Конституции и законов Украины", - заявила вице-спикер.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил О.Сыроид и отметил, что нужно поддержать украинский парламент.

"Потому что один кандидат в президенты в фильме, его литературный герой, расстреливает его из автомата. Потому, конечно, должны быть все средства для того, чтобы украинский парламент имел необходимое количество полномочий для противовеса в Украинском государстве", - заявил он.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook О.Сыроид опубликовала текст проекта закона и изложила его основные идеи. В частности, предлагается лишить президента права подписывать изменения в Конституцию Украины, в закон о Регламенте Верховной Рады и некоторые другие законы.

Как пояснила О.Сыроид, президент не сможет назначать состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), других регуляторов. Она также предлагает лишить главу государства возможности создавать органы, подобные Государственному управлению делами.

В исполнительной власти президент сможет назначать и увольнять чиновников только по представлению или согласию премьер-министра. Кроме того, предлагается обязать президента ежегодно отчитываться перед парламентом за использованные им средства.

В настоящее время в Украине отсутствует закон о президенте Украины.

Процедура внесения таких законопроектов не требует сбора определенного количества подписей парламентариев.

Теги: #президент #сыроид #парубий #закон #парламент
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