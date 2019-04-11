Пресс-конференция бывшего участника "Квартала 95" Манжосова не состоялась, он исчез

Анонсированная на 15:00 четверга пресс-конференция одного из основателей студии "Квартал 95" Дениса Манжосова на тему "ЗаЗЕркалье – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова" не состоялась.

"К сожалению, спикера не будет. Организаторы сообщили нам, что господин Манжосов прибыл в зал где-то за час до пресс-конференции, его видели некоторые журналисты и одна из наших работниц. Потом он вышел во двор перекурить, позднее сел в такси или какую-то другую машину и уехал. Организаторы пресс-конференции, которые арендовали у нас зал на час, не могут с ним связаться", - сообщил журналистам директор информационного агентства "Украинские новости" Денис Иванеско.

Также в период времени, отведенный на проведение мероприятия, поступил анонимный звонок о якобы минировании "Украинских новостей", но, по словам Д.Иванеско, это никак не повлияло на работу СМИ и его пресс-центра.

В анонсе мероприятия было указано, что Д.Манжосов "расскажет, как они (С В.Зеленским – ИФ) росли вместе с 5-летнего возраста, что происходит за кулисами КВН, как возник "95 Квартал" и есть ли у него покровители сегодня, как и почему ближайшие друзья не общаются уже 5 лет после 30-летней дружбы".

В 1997 году Д.Манжосов вместе с В.Зеленским были одними из создателей команды КВН "95-й квартал". В 2002 году на базе команды была создана "Студия Квартал 95". В начале 2013 года из-за, как писали СМИ, конфликта с коллегами Д.Манжосов прекратил участие в "Квартале 95".