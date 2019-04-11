Выборы2019

Выборы

17:08 11.04.2019

Пресс-конференция бывшего участника "Квартала 95" Манжосова не состоялась, он исчез

2 мин читать
Пресс-конференция бывшего участника "Квартала 95" Манжосова не состоялась, он исчез

Анонсированная на 15:00 четверга пресс-конференция одного из основателей студии "Квартал 95" Дениса Манжосова на тему "ЗаЗЕркалье – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова" не состоялась.

"К сожалению, спикера не будет. Организаторы сообщили нам, что господин Манжосов прибыл в зал где-то за час до пресс-конференции, его видели некоторые журналисты и одна из наших работниц. Потом он вышел во двор перекурить, позднее сел в такси или какую-то другую машину и уехал. Организаторы пресс-конференции, которые арендовали у нас зал на час, не могут с ним связаться", - сообщил журналистам директор информационного агентства "Украинские новости" Денис Иванеско.

Также в период времени, отведенный на проведение мероприятия, поступил анонимный звонок о якобы минировании "Украинских новостей", но, по словам Д.Иванеско, это никак не повлияло на работу СМИ и его пресс-центра.

В анонсе мероприятия было указано, что Д.Манжосов "расскажет, как они (С В.Зеленским – ИФ) росли вместе с 5-летнего возраста, что происходит за кулисами КВН, как возник "95 Квартал" и есть ли у него покровители сегодня, как и почему ближайшие друзья не общаются уже 5 лет после 30-летней дружбы".

В 1997 году Д.Манжосов вместе с В.Зеленским были одними из создателей команды КВН "95-й квартал". В 2002 году на базе команды была создана "Студия Квартал 95". В начале 2013 года из-за, как писали СМИ, конфликта с коллегами Д.Манжосов прекратил участие в "Квартале 95".

Теги: #манжосов #зеленский #квартал_95
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:38 11.04.2019
Манжосов объяснил, почему уехал с пресс-конференции, где обещал рассказать про Зеленского - СМИ

Манжосов объяснил, почему уехал с пресс-конференции, где обещал рассказать про Зеленского - СМИ

15:43 11.04.2019
"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

15:42 11.04.2019
Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

15:42 11.04.2019
Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата в президенты Зеленского

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата в президенты Зеленского

14:44 11.04.2019
В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского заявляют, что не имеют договоренностей с Аваковым

В штабе Зеленского заявляют, что не имеют договоренностей с Аваковым

14:28 11.04.2019
Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

14:21 11.04.2019
В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

14:07 11.04.2019
Журналисты призывают кандидатов в президенты Украины принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

Журналисты призывают кандидатов в президенты Украины принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

ЦИК приняла постановление о передаче окружным избирательным комиссиям бюллетеней для проведения второго тура

Тимошенко советует новому президенту и его команде провести полный аудит в Украине

Сыроид ратует за принятие закона о президенте Украины, Парубий – поддерживает идею

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" намерены добиваться регистрации постановления о самороспуске Рады через суд

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с "ДНР" и "ЛНР"

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Замдиректора КМИС о результатах первого соцопроса с лидерством Зеленского: Скорее всего, результаты второго тура будут примерно такими

Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

Выборы-2019: более 115 тысяч украинцев уже изменили место голосования

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА