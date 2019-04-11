В штабе Зеленского заявляют, что не имеют договоренностей с Аваковым

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского не имеет каких-либо договоренностей с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, заявил спикер предвыборного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ВВС, опубликованном в четверг.

Отвечая на вопрос, общалась ли команда В.Зеленского с А.Аваковым, он ответил: "Насколько мне известно, нет".

"В рамках действий, которые проводят правоохранительные органы и походов в МВД, когда за нами была слежка и прослушивание, Владимир Александрович давал показания - такая связь с МВД есть. Но если говорить о попытках устроить какой-то "договорняк", то таких инициатив не было ни со стороны министерства, ни из нашей", - отметил Д.Разумков.

При этом он отметил, что в ходе первого тура выборов, прошедшего 31 марта сего года, "правоохранители заняли сбалансированную и равноудаленную позицию от всех политсил", при чем это была "одна из первых" таких избирательных кампаний.

"Кто бы что ни говорил, полиция отработала по максимуму", - сказал Д.Разумков.

Он также рассказал, что В.Зеленский может представить часть своей команды уже в ближайшее время. "Презентовать команду должен президент - не на марше, а после того, как человек получает должность. Но, идя в рамках своих обещаний, Владимир Александрович говорил, что часть команды представят ко второму туру. Думаю, ожидать этого осталось не так и долго", - сказал представитель штаба.

"Почему этого не произошло раньше? К сожалению, у нас есть примеры того, что люди, с которыми были переговоры, по непонятным причинам за короткий отрезок времени принимали решение поддержать действующего гаранта… А если говорить о нашей команде, то есть люди, которые почувствовали на себе всю мощность административного ресурса", - добавил он.

"Если же мы говорим о раздаче должностей, то это не наш концепт и устраивать подковерные "договорняки" мы не будем. Такова позиция Зеленского", - резюмировал Д.Разумков.