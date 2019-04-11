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14:28 11.04.2019

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

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Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

В штабе предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляют, что дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и В.Зеленским состоятся на НСК "Олимпийский" в пятницу, 19 апреля.

"Планируем так, как это предусмотрено действующим законодательством - последняя пятница перед днем тишины, 19 апреля. Позиция Зеленского была озвучена - что мы к дебатам готовы и идем на них. Они состоятся на стадионе", - сказал спикер предвыборного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ВВС, опубликованном в четверг.

На вопрос, как В.Зеленский к ним готовится, представитель его штаба ответил: "Качественно".

Комментируя историю со сдачей анализов, он отметил, что "это был открытый ход" и высказал мнение, что "это должно стать привычной практикой - идя на государственную службу, вы должны проходить определенную медкомиссию".

При этом он признал, что "имела место техническая ошибка". "Результаты анализов отправили в Испанию, откуда ожидаем ответа", - сказал Д.Разумков.

На вопрос, сдавал ли В.Зеленский волосы, представитель штаба ответил: "Не готов ответить, какие биоматериалы собирались. Думаю, лаборатория лучше разбирается, и собрала тот материал, который нужен для ответа на все вопросы".

Комментируя призыв В.Кличко сдать анализы для организации VADA, Д.Разумков заявил: "Был вопрос сдачи анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто-то сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории. А дальше нужны уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #олимпийский #разумков
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