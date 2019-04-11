В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

В штабе предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляют о безальтернативности минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины и необходимости сохранения санкционного давления на РФ.

"Минск можно по-разному оценивать, но проблема в том, что ему нет альтернативы... и многие санкции привязаны именно к Минским соглашениям. Если попробовать их трансформировать, то надо делать это очень аккуратно, чтобы не дать возможность РФ выйти из-под давления санкций", - сказал спикер предвыборного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ВВС, опубликованном в четверг.

При этом, комментируя призыв В.Зеленского "просто прекратить стрелять на Донбассе", он отметил: "Речь же идет о том, что надо приложить максимум усилий, чтобы действительно прекратился огонь. Никто же не говорит, что мы не должны отвечать на огонь и провокации противника".

По словам спикера штаба, В.Зеленский уже очертил свое видение урегулирование конфликта. "Это вопрос дипломатии, где есть три вектора давления на РФ. Первый - "нормандский формат" и его продолжение - Минск. Второй - это Соединенные Штаты, которые давят на Россию, чтобы принудить ее к миру. И третий - Великобритания, которая после событий в Солсбери заняла больше чем жесткую позицию в отношении РФ. Поэтому позиция Зеленского - объединить все эти три вектора, чтобы более консолидировано давить на РФ", - рассказал Д.Разумков.