В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с "ДНР" и "ЛНР"

Переговоры с представителями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" малоэффективны, а возвращения контролируемых ими территорий под контроль украинской власти на правах автономии не будет, заявляют в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решение. Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно", - сказал спикер предвыборного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ВВС, опубликованном в четверг.

При этом на вопрос, допустимы ли такие переговоры, он ответил: "Д.Р.: Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу".

Комментируя заявления председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука о том, что с его программой возвращения части Донбасса под юрисдикицию украинской власти на правах автономии согласились представители как т.н. "ДНР" и "ЛНР", так и РФ, Д.Разумков сказал: "В таком формате на этих территориях не будет восстановлена украинская власть. Мы, фактически, получим то же, что и сегодня, - возможно, с меньшим количеством огня".

"Зеленський очертил красные линии, за которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс - это территория Украины), равно как и своих людей", - подчеркнул он.

Спикер штаба В.Зеленского отметил, что "не совсем понимает эффективность" В.Медвечука как переговорщика с российской стороной. "Он был назначен как человек, который отвечает за обмен заложниками. С декабря 2017 года больших обменов, по крайней мере, публичных, мы не видели. Поэтому и есть вопрос, насколько эффективен такой формат", - отметил он.

Д.Разумков заявил, что никаких контактов с В.Медвечуком команда В.Зеленского не имеет.