Гройсман о будущем страны после выборов: У Украины всё будет хорошо

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в стране всё будет хорошо, независимо от того, кто победит на выборах президента.

"Нужно смотреть на полномочия каждой институции и исходя из этого делать выводы. Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. У Украины всё будет хорошо", - сказал премьер журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном коллапсе в стране в случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Второй тур выборов президента, в который вышли шоумен В.Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, состоится 21 апреля.