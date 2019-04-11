ЦИК не сможет продлить работу избирательных участков в связи с Песахом - Слипачук

Центральная избирательная комиссия рассмотрела обращение главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана о продлении работы некоторых избирательных участков в день проведения второго тура выборов президента из-за Песаха, но изменить норму действующего закона невозможно.

"10 апреля ЦИК ответил, что к сожалению, не могут изменить норму действующего закона о времени работы избирательных участков, так как это норма закона, а не решение ЦИКа", - написал главный раввин на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Однако он процитировал слова главы ЦИК Татьяны Слипачук о том, что "по закону, всех, кто до 20:00 пришел на участок, но не успел проголосовать, обязаны запустить в помещение и дать возможность проголосовать".

"Таким образом, можно войти на избирательный участок до 20.00, и оставаться там до исхода праздника в 20:54, то есть, до выхода звёзд", - подытожил Моше Реувен Асман.

Как сообщалось, 9 апреля главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой продлить до 22:30 работу некоторых избирательных участков в день второго тура выборов президента Украины в связи с Песахом.

В 2019 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в пятницу, 19 апреля, продлится он до субботы, 27 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля.