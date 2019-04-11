Выборы в Раду могут создать коалицию, которая отбросит возможность популистских угроз - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что будущая коалиция должна отбросить популистские угрозы.

"Я думаю, что парламентские выборы могут создать именно такую коалицию, которая бы была призвана к продолжению реформ, укреплению нашего государства, которая бы отбросила возможности популистских угроз внутри нашей страны", - сказал он на открытии Киевского форума по безопасности в четверг.

В.Гройсман подчеркнул, что структурные изменения в стране должны быть продолжены.