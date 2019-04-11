Выборы2019

Выборы

12:04 11.04.2019

Правоохранители перед вторым туром выборов продолжают фиксировать подкуп избирателей - Аваков

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Правоохранители перед вторым туром выборов продолжают фиксировать подкуп избирателей - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители продолжают фиксировать и пресекать раздачу денег для голосования за одного из кандидатов на пост президента Украины.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег, "сетки". Мы их пресекаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области. В Киевской области продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там до второго тура дело дойдет до объявления подозрения виновным", - сказал глава МВД журналистам в кулуарах Киевского форума по безопасности в четверг.

При этом он отказался уточнять, о ком именно из кандидатов идет речь: "Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях".

По его словам, силы правоохранителей сконцентрированы на том, чтобы обеспечить проведение второго тура президентских выборов в рамках закона.

"Есть организационные риски, связанные с переформированием заново комиссиями. Надеюсь, что по этим организационным рискам ЦИК и мы отработаем", - отметил он.

Глава МВД уточнил, что спецгруппы Национальной полиции будут направлены на отдельные избирательные участки.

"Там, где наблюдатели зафиксировали аномальную явку, аномальное голосование за одного из кандидатов, мы направляем спецгруппы Национальной полиции для того, чтобы эти участки были под большим контролем", - рассказал А.Аваков.

Теги: #правоохранители #аваков #выборы #подкуп
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