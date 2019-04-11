Соболев намерен создать собственную политическую силу, с командами кандидатов в президенты переговоров не вел

Народный депутат Егор Соболев, который заявил о намерении выйти из партии Объединение "Самопомич", планирует создать собственную политическую силу, заявил он сам в интервью "Украинской правде", которое опубликовали в четверг утром.

"В политике не хватает порядочных и принципиальных людей, которые готовы вести за собой людей. Порядочным людям не хватает активности", - рассказал он изданию.

На вопрос о главе "Самопомочи", Е.Соболев ответил: "Сейчас я не член партии и собираюсь делать свою политическую силу, поэтому не буду говорить, что Садовый или Гриценко не такие. Эта задача их команд учиться лучше вести за собой людей".

Также политик намекнул, что к нему могут присоединиться и другие депутаты, в частности, Семен Семенченко, других имен он не назвал, но заверил, что среди "парламентариев и с БПП, и с "Народного фронта" - есть люди, с которыми я пошел бы "в разведку".

Однако, по его словам, об этом некорректно говорить до решения самих нардепов.

"Я точно никого не буду переманивать", - сказал он.

Кроме того, Е.Соболев заверил, что не вел переговоры с командами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

"Скажу честно, я думал, что делать дальше перед тем, как объявить свое решение, но ни с кем не вел переговоров. Могу точно сказать, что ни к Зеленскому, ни к Порошенко я не пойду ... И я всегда считал, что неправильно, когда ты находишься в составе одной политической силы, пытаешься что-то делать с другими. Сейчас мой план следующий: пойти к тем людям, которые есть и принципиальными, и действенными", - заявил нардеп.