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Выборы

11:32 11.04.2019

Штаб Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

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Штаб Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире.

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост", - сказал председатель штаба В.Зеленского Иван Баканов в четверг в эфире телеканала "Прямой".

"Если Петр Порошенко будет у студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийский", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире", - сказал И.Баканов.

Теги: #иван_баканов #зекоманда #дебаты #порошенко #зеленский
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