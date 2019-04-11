Выборы2019

Выборы

11:26 11.04.2019

Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента – опрос "Рейтинга"

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Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента – опрос "Рейтинга"

За кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 61% украинцев среди тех, кто собирается прийти на выборы 21 апреля, за действующего главу государства Петра Порошенко – 24%, свидетельствуют данные апрельского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг результатам соцопроса, при этом 15% респондентов не определились.

В то же время, из числа всех опрошенных 51% украинцев намерен голосовать во втором туре на В. Зеленского, 21% - за П. Порошенко, 18% - пока не определились, а 10% - не намерены голосовать.

В опросе также приводятся данные по электоральным предпочтениям тех, кто определился с выбором. Так, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и уже определился, 71% - за В.Зеленского, 29% – за П.Порошенко.

В.Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Кроме того, он является лидером среди жителей востока, юга и центра страны. В то же время на западе Украины позиции обоих кандидатов почти равны.

Согласно данным социсследования, 61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет В.Зеленский, 17% - П.Порошенко. Еще 22% не определились с ответом.

Среди электоральных групп кандидатов, набравших значительные результаты в первом туре, относительное большинство убеждено, что будущим главой государства станет В.Зеленский. В среде сторонников П.Порошенко половина уверены в победе своего фаворита, но одновременно четверть верят в победу В.Зеленского.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

Теги: #зеленский #рейтинг #украинцы #выборы #порошенко #опросы2019
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