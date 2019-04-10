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15:56 10.04.2019

Порошенко приедет на дебаты с Зеленским 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский" - спикер штаба

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Порошенко приедет на дебаты с Зеленским 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский" - спикер штаба

Дебаты кандидатов в президенты Украины 14 апреля на НСК "Олимпийский" начнутся в 14:00, заявляют в избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко.

"Порошенко… приедет на дебаты с Владимиром Зеленским (кандидатом на пост главы государства – ИФ) 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский", и еще раз настойчиво повторяю свое приглашение к Зеленскому не бояться дебатов и не избегать, проявить смелость и политическую волю прийти за неделю до выборов", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в среду в Киеве.

Он напомнил, что кандидат в президенты Украины П.Порошенко продолжает настаивать на необходимости проведения дебатов, в том числе на общественном телевидении.

"Порошенко считает, что дебаты должны быть обязательными, таких дебатов должно быть несколько раундов, и в них должны быть обсуждены важные вопросы, касающиеся конституционных полномочий президента", - сказал спикер избирательного штаба.

Он вновь подчеркнул, что закон Украины предусматривает необходимость проведения дебатов на общественном телевидении в последнюю пятницу перед вторым туром выборов.

"Мы точно знаем, что в графике Порошенко 19 апреля в 20.00 – он должен в это время прибыть на Общественное телевидение. Он там точно будет", - сказал О.Медведев.

Спикер избирательного штаба подчеркнул, что П.Порошенко также готов прийти в другой день, возможно и 19 апреля, на дебаты на стадионе, которые предлагает В.Зеленский.

При этом О.Медведев подчеркнул, что начало дебатов на стадионе не должно совпадать с началом дебатов на Общественном вещателе.

Ранее в это день в госпредприятие НСК "Олимпийский" сообщили, что им поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины П.Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты В.Зеленского – 19 апреля 2019 года.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский #выборы
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