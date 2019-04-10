Выборы2019

Выборы

14:15 10.04.2019

Партия "Основа" Таруты решила принять участие в парламентских выборах

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Партия "Основа" Таруты решила принять участие в парламентских выборах

В политической партии "Основа", лидером которой является народный депутат Сергей Тарута заявили, что политсила будет принимать активное участие в парламентской кампании.

"Мы осознаем, что ключевую роль для Украины будут играть парламентские выборы и состав новой коалиции национального компромисса - коалиции прагматиков и практиков. Коалиции, которая будет служить народу, а не интересам одного человека. В этой связи партия "Основа" принимает решение об активном участии в парламентской кампании", - сообщила пресс-служба партии в Фейсбук.

Отмечается, что партия продолжит свою работу как самодостаточная политическая сила и самостоятельный субъект политической деятельности. Однако в пресс-службе подчеркнули, что партия готова и к взаимодействию с другими проукраинскими политическими силами.

"О конфигурации возможных альянсов и партнерства на выборах партия объявит после уточнения формата избирательного законодательства и проведения внутрипартийных праймериз. Мы уверены, что основная борьба за будущее Украины - ещё впереди. Мы готовы в этой борьбе участвовать и побеждать", - подытожили в "Основе".

Теги: #тарута #основа #выборы #парламент
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