Проводившийся при поддержке Совета Европы мониторинг освещения президентской кампании в Украине показал серьезное влияние на СМИ кандидатов и партий

Независимый мониторинг, проведенный при поддержке Совета Европы, показал наличие влияния собственников коммерческих СМИ на контент при освещении предвыборной кампании в Украине, общественный вещатель получил позитивную оценку своей работы, отмечает председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

"Независимый мониторинг освещения президентской кампании, который также проводился при поддержке Совета Европы, показал, что несмотря на разнообразие медийной среды в Украине, большинство коммерческих СМИ разделены на соответствующие политические линии и остаются под мощным влиянием своих собственников", - рассказал М.Энберг в ходе презентации экспертного доклада Совета Европы о системе финансирования Общественного вещателя в Украине в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что это означает серьезное влияние на СМИ от кандидатов и политических партий.

Председатель Офиса Совета Европы в Украине добавил: "Вместе с тем эксперты позитивно оценили страницу общественного вещания в Фейсбуке". По его словам, в частности позитивной была мотивация граждан проверить себя в списках избирателей, принять участие в голосовании.

"Новое ток-шоу, которое называется "Обратный отсчет" также получило позитивную оценку экспертов", - подчеркнул он.

При этом М.Энберг обратил внимание, что возможности общественного вещателя в освещении избирательной кампании должны улучшиться.

"Независимый общественный вещатель является крайне важным для сбалансированных политических дебатов во время избирательной кампании, и мы это хорошо понимаем сейчас, когда речь идет о потенциальных дебатах кандидатов на общественном вещании. Одной из главных задач общественного вещателя должно быть содействие поощрения и увеличение интереса граждан в общественных делах, программах кандидатов, альтернативных мнениях", - сказал он.